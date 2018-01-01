Биография

Лев Зулькарнаев — российский актер театра и кино. Родился в Тюмени, Россия, 9 февраля 2000 года. Лев занимался творчеством с ранних лет, в том числе под влиянием матери — работницы кино и телевидения. В 18 лет он опубликовал сборник своих стихов под названием «Четыре стены одинокого счастья». В тот же год Лев переезжает в Москву и поступает на режиссерский факультет ГИТИС. Принимал участие в спектаклях Театра наций и театра «Практика». Дебютировал в кино в 2021 году, в сериале «Коса». Известность пришла к молодому актеру после главной роли в фильме «Экспресс» — он исполнил роль Саши Соса и был позитивно отмечен критиками в 2022 году. После этого принимал участие и в других крупных кинопроектах российского кино — «Поехавшая», «Волшебный участок», «Сто лет тому вперед». Широкую известность обрел после исполнения главной роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».