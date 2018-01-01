Трудно быть богом (сериал, 2026) смотреть онлайн

Многосерийная адаптация повести Стругацких от Федора Бондарчука. «Трудно быть богом» — сериал в жанре научной фантастики с обширным философским подтекстом.



Действие сериала разворачивается в Мире Полудня — фантастическом будущем, описанном Аркадием и Борисом Стругацкими в своих произведениях. В далеком будущем земляне открывают институт экспериментальной истории, который наблюдает за жизнью на изолированных планетах. Это должно разрешить главное противоречие исторической науки, а именно: сделать ее более проверяемой и точной. Главный герой, землянин Антон, под именем Румата Эсторский наблюдает за обществом на планете Арканар, находящейся на уровне средневекового развития. Он сталкивается с моральными дилеммами, пытаясь понять, стоит ли вмешиваться в ход событий. Несмотря на то, что ему предписано быть непричастным, довольно скоро он проникается личными чувствами к обитателям планеты, а затем, начав вершить судьбы, еще и осознает свое всемогущество… Помимо Антона, на планете есть и другие замаскированные земляне, которые выдают себя за местных, но при этом владеют технологиями такого уровня, который для местных обитателей может выглядеть только как колдовство или божественная сила. Сериал расширяет сюжет оригинала, включая истории других наблюдателей и тайны мира Арканара.



К чему приведет безучастное наблюдение? И что произойдет, когда землянин все же вмешается в ход вещей? Смотреть «Трудно быть богом», сериал, можно на Wink.



