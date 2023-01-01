Трудно быть богом (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
7.32026, Трудно быть богом. Сезон 1. Серия 1
Драма, Приключения18+
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Трудно быть богом
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Трудно быть богом
Сезон 1 Серия 3
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Трудно быть богом
Сезон 1 Серия 4
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Трудно быть богом
Сезон 1 Серия 5
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Трудно быть богом
Сезон 1 Серия 6
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Трудно быть богом
Сезон 1 Серия 7
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Трудно быть богом
Сезон 1 Серия 8
О сериале
В далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть
тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в
средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию.
Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который
любит драки, выпивку и женщин. Главное правило прогрессоров — не вмешиваться
напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным
просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он
скрыл от института. Где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец…
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