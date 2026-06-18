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Трудно быть богом (сериал, 2026) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
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Трудно быть богом
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Трудно быть богом
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Многосерийная адаптация повести Стругацких от Фёдора Бондарчука. «Трудно быть богом» — сериал в жанре научной фантастики с обширным философским подтекстом.
В далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл от института. Где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец…
Что произойдет, когда землянин все же вмешается в ход вещей? Смотреть «Трудно быть богом» скоро можно будет на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Тюрин
- Актёр
Александар
Радойичич
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Лев
Зулькарнаев
- Актёр
Леонид
Ярмольник
- Актриса
Равшана
Куркова
- ВЮАктёр
Владимир
Юматов
- Актёр
Николай
Козак
- НСАктриса
Нина
Сеникар
- Актриса
Ирина
Паутова
- АМАктёр
Артемий
Мильграм
- ИААктёр
Иван
Агапов
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- АССценарист
Аркадий
Стругацкий
- БССценарист
Борис
Стругацкий
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Теймур
Джафаров
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Анна
Крутий
- МЛПродюсер
Марина
Лаврова
- ЭДПродюсер
Элеонора
Двужилова
- ГПХудожник
Григорий
Пушкин
- ВАХудожница
Варвара
Авдюшко
- АКМонтажёр
Антон
Комраков
- Монтажёр
Анна
Крутий
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Румянцев
- Оператор
Дмитрий
Карначик