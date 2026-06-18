Трудно быть богом. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Трудно быть богом
1-й сезон
9-я серия
8.32026, Трудно быть богом. Сезон 1. Серия 9
Драма, Фантастика18+

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Трудно быть богом (сериал, 2026) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Многосерийная адаптация повести Стругацких от Фёдора Бондарчука. «Трудно быть богом» — сериал в жанре научной фантастики с обширным философским подтекстом.

В далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл от института. Где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец…

Что произойдет, когда землянин все же вмешается в ход вещей? Смотреть «Трудно быть богом» скоро можно будет на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма
Качество
Full HD

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Актёры и съёмочная группа сериала «Трудно быть богом»