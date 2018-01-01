Wink
Трудно быть богом
Актёры и съёмочная группа сериала «Трудно быть богом»

Актёры и съёмочная группа сериала «Трудно быть богом»

Режиссёры

Дмитрий Тюрин

Режиссёр

Актёры

Александар Радойичич

Aleksandar Radojičić
АктёрДон Румата
Фёдор Бондарчук

АктёрДон Куба
Никита Кологривый

АктёрБарон Пампа
Фёдор Лавров

АктёрДон Рэба
Сергей Безруков

АктёрДон Кондор
Лев Зулькарнаев

Актёр

Сценаристы

Андрей Золотарев

Сценарист
Аркадий Стругацкий

Сценарист
Борис Стругацкий

Сценарист

Продюсеры

Фёдор Бондарчук

Продюсер
Дмитрий Табарчук

Продюсер
Теймур Джафаров

Продюсер
Антон Володькин

Продюсер
Александр Косарим

Продюсер
Тимур Вайнштейн

Продюсер

Художники

Григорий Пушкин

Художник
Варвара Авдюшко

Художница

Монтажёры

Антон Комраков

Монтажёр

Операторы

Дмитрий Карначик

Оператор