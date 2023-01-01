Трудно быть богом (сериал, 2026) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

В далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть

тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в

средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию.

Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который

любит драки, выпивку и женщин. Главное правило прогрессоров — не вмешиваться

напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным

просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он

скрыл от института. Где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец…



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