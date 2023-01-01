Трудно быть богом (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Федор Бондарчук представляет сериал «Трудно быть богом», 1 сезон, — научную фантастику, в которой острые социальные темы сочетаются с масштабной авторской вселенной.



События происходят во вселенной Полудня — одном из ключевых миров, созданных писателями Аркадием и Борисом Стругацкими. В этом далеком будущем человечество основало Институт экспериментальной истории, целью которого стало беспристрастное наблюдение за развитием обществ на отсталых планетах. Проект должен помочь сделать историю точной наукой, сравнимой с естественными. Главный герой — землянин Антон, который под именем Румата Эсторский наблюдает за жителями планеты Арканар, застрявшей на уровне средневековья. Ему строго запрещено вмешательство, но все усложняется, когда он начинает испытывать сострадание к местным и осознает собственное влияние на их судьбы. На Арканаре находятся и другие наблюдатели с Земли, скрывающиеся среди населения. Их продвинутые технологии воспринимаются аборигенами как магия или проявление божественной силы. Новый сериал не просто следует фабуле оригинала, но и развивает ее, добавляя сюжетные линии о других земных агентах и раскрывая глубже устройство мира Арканара.



Чем обернется эксперимент? Что случится, если человек из развитой цивилизации нарушит запрет на вмешательство? Ответы — в сериале «Трудно быть богом», 1 сезоне, доступном на платформе Wink.



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