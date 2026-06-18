Многосерийная адаптация повести Стругацких от Фёдора Бондарчука. «Трудно быть богом» — сериал в жанре научной фантастики с обширным философским подтекстом.



В далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл от института. Где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец…



Что произойдет, когда землянин все же вмешается в ход вещей? Смотреть «Трудно быть богом» скоро можно будет на Wink.

