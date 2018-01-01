Гоголь. Страшные сказки (сериал, 2025) смотреть онлайн

Гоголь. Страшные сказки
Гоголь. Страшные сказки
2025, Гоголь. Страшные сказки 1 сезон
Драма, Фэнтези12+

О сериале

Пятеро заблудившихся во время похода студентов решают переждать метель в старом заброшенном доме. Отрезанные от внешнего мира бурей, чтобы не уснуть, они начинают читать по ролям «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Но вскоре события из книги начинают оживать в реальности. Где проходит грань между настоящим и вымыслом? И кто таинственные хозяева дома? Ответы на эти вопросы студенты получат, только если дочитают книгу до конца.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Фэнтези

Рейтинг