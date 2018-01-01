Wink
Сериалы
Гоголь. Страшные сказки
Актёры и съёмочная группа сериала «Гоголь. Страшные сказки»

Актёры и съёмочная группа сериала «Гоголь. Страшные сказки»

Режиссёры

Дарья Мороз

Дарья Мороз

Режиссёр

Актёры

Лев Зулькарнаев

Лев Зулькарнаев

Актёр
Мила Ершова

Мила Ершова

Актриса
Владислав Тирон

Владислав Тирон

Актёр
Софья Лебедева

Софья Лебедева

Актриса
Софья Шидловская

Софья Шидловская

Актриса
Николай Романов

Николай Романов

Актёр

Сценаристы

Дарья Мороз

Дарья Мороз

Сценарист
Максим Кудымов

Максим Кудымов

Сценарист

Продюсеры

Нелли Яралова

Нелли Яралова

Продюсер
Гурам Габуния

Гурам Габуния

Продюсер
Вячеслав Муругов

Вячеслав Муругов

Продюсер

Композиторы

Константин Познеков

Константин Познеков

Композитор