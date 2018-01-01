Гоголь. Страшные сказки (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Гоголь. Страшные сказки. Сезон 1
2025, Гоголь. Страшные сказки. Сезон 1 8 серий
Драма, Фэнтези12+

Пятеро заблудившихся во время похода студентов решают переждать метель в старом заброшенном доме. Отрезанные от внешнего мира бурей, чтобы не уснуть, они начинают читать по ролям «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Но вскоре события из книги начинают оживать в реальности. Где проходит грань между настоящим и вымыслом? И кто таинственные хозяева дома? Ответы на эти вопросы студенты получат, только если дочитают книгу до конца.

Сериал Гоголь 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Россия
Драма, Фэнтези

