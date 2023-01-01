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Подростки в космосе
Актёры и съёмочная группа сериала «Подростки в космосе»

Актёры и съёмочная группа сериала «Подростки в космосе»

Режиссёры

Митрий Семенов-Алейников

Митрий Семенов-Алейников

Режиссёр

Актёры

Денис Косиков

Денис Косиков

АктёрКирилл
Святослав Рогожан

Святослав Рогожан

АктёрРоман
Лев Зулькарнаев

Лев Зулькарнаев

АктёрАндрей
Софья Аржаных

Софья Аржаных

АктрисаАня
Николай Шрайбер

Николай Шрайбер

АктёрСлавин
Александра Черкасова

Александра Черкасова

АктрисаМеженцева
Анна Халилулина

Анна Халилулина

АктрисаМарина
Сергей Шнырев

Сергей Шнырев

АктёрПапа Алика
Давид Сократян

Давид Сократян

АктёрАлик
Владимир Сарапульцев

Владимир Сарапульцев

АктёрВолодя
Антон Кузнецов

Антон Кузнецов

АктёрАнтонов
Люся Чеботина

Люся Чеботина

Актриса
Александра Немчинова

Александра Немчинова

АктрисаМора
Дарья Акмалова

Дарья Акмалова

АктрисаОксана
Екатерина Новокрещенова

Екатерина Новокрещенова

АктрисаИскра
Валентин Анциферов

Валентин Анциферов

АктёрГриша
Константин Мирошников

Константин Мирошников

АктёрПаша
Анатолий Кормановский

Анатолий Кормановский

АктёрОсипов
Сергей Медведев

Сергей Медведев

АктёрМиша
Адель Гудаускас

Адель Гудаускас

АктрисаМышка
Алексей Золотовицкий

Алексей Золотовицкий

АктёрСосед
Дана Абызова

Дана Абызова

АктрисаМама Кирилла
Андрей Смирённов

Андрей Смирённов

АктёрСледователь
Азамат Маркленов

Азамат Маркленов

АктёрШепа

Сценаристы

Юлия Шалимова

Юлия Шалимова

Сценарист

Продюсеры

Александр Косарим

Александр Косарим

Продюсер
Антон Володькин

Антон Володькин

Продюсер
Дмитрий Лунев

Дмитрий Лунев

Продюсер
Фёдор Бондарчук

Фёдор Бондарчук

Продюсер
Дмитрий Табарчук

Дмитрий Табарчук

Продюсер
Максим Рыбаков

Максим Рыбаков

Продюсер
Наталья Голодова

Наталья Голодова

Продюсер

Художники

Данила Коликов

Данила Коликов

Художник

Монтажёры

Глеб Росс

Глеб Росс

Монтажёр

Операторы

Алексей Зайков

Алексей Зайков

Оператор
Андрей Соломонов

Андрей Соломонов

Оператор