Подростки в космосе 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

Сюжет

Кирилл возвращается в «Шанхай», чтобы спасти сестру, а Аня Осипова выбывает из программы накануне финального дня испытаний. Тем временем в районе бедных объявляется комендантский час из-за полешек, сбежавших с поля, а на космодроме всплывает новая информация — уже непонятно, кому можно верить, а кому нет. В финальном эпизоде Кириллу придется столкнуться с предательством и сделать выбор, от которого зависит будущее экспедиции.



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