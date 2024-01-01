Подростки в космосе. Сезон 1. Серия 8
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Сериалы
Подростки в космосе
1-й сезон
8-я серия
8.62024, Подростки в космосе. Сезон 1. Серия 8
Детективы, Приключения18+
Шесть юных смельчаков на опасной миссии по спасению Земли: научно-фантастический детектив со звездами сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Трудные подростки» и «На автомате»
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Подростки в космосе 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Кирилл возвращается в «Шанхай», чтобы спасти сестру, а Аня Осипова выбывает из программы накануне финального дня испытаний. Тем временем в районе бедных объявляется комендантский час из-за полешек, сбежавших с поля, а на космодроме всплывает новая информация — уже непонятно, кому можно верить, а кому нет. В финальном эпизоде Кириллу придется столкнуться с предательством и сделать выбор, от которого зависит будущее экспедиции.

Кто окажется главным злодеем, узнаете в финале первого сезона приключенческого сай-фай «Подростки в космосе» — сериал, 8 серия которого уже доступна онлайн, ждет вас на видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Приключения, Детективы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Подростки в космосе»