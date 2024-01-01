Подростки в космосе. Сезон 1. Серия 1
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Подростки в космосе
1-й сезон
1-я серия
8.62024, Подростки в космосе. Сезон 1. Серия 1
Детективы, Приключения18+
Шесть юных смельчаков на опасной миссии по спасению Земли: научно-фантастический детектив со звездами сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Трудные подростки» и «На автомате»

Подростки в космосе 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В 2054 году продолжительность жизни на Земле снизилась так сильно, что восемнадцатилетний парень уже задумывается о скорой смерти. Кирилл живет в «Шанхае» — так называется район бедных и обреченных умереть до тридцати. Чтобы восстановить экологию, нужно отправить экспедиции на астероид Психея. 12 лучших студентов космического колледжа были отобраны для миссии, но сперва их ждет еще несколько испытаний — только шестеро смогут отправиться в Космос. К удивлению подростков, на космодроме вдруг появляется Кирилл, который становится тринадцатым претендентом на полет в экспедицию.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Приключения, Детективы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Подростки в космосе»