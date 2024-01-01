Подростки в космосе 1 сезон 1 серия смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+31 мин
Подростки в космосе
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+34 мин
Подростки в космосе
Сезон 1 Серия 2
- 18+31 мин
Подростки в космосе
Сезон 1 Серия 3
- 18+34 мин
Подростки в космосе
Сезон 1 Серия 4
- 18+31 мин
Подростки в космосе
Сезон 1 Серия 5
- 18+34 мин
Подростки в космосе
Сезон 1 Серия 6
- 18+32 мин
Подростки в космосе
Сезон 1 Серия 7
- 18+36 мин
Подростки в космосе
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
В 2054 году продолжительность жизни на Земле снизилась так сильно, что восемнадцатилетний парень уже задумывается о скорой смерти. Кирилл живет в «Шанхае» — так называется район бедных и обреченных умереть до тридцати. Чтобы восстановить экологию, нужно отправить экспедиции на астероид Психея. 12 лучших студентов космического колледжа были отобраны для миссии, но сперва их ждет еще несколько испытаний — только шестеро смогут отправиться в Космос. К удивлению подростков, на космодроме вдруг появляется Кирилл, кот�орый становится тринадцатым претендентом на полет в экспедицию.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Приключения, Детективы
Рейтинг
- Режиссёр
Митрий
Семенов-Алейников
- Актёр
Денис
Косиков
- Актёр
Святослав
Рогожан
- Актёр
Лев
Зулькарнаев
- Актриса
Софья
Аржаных
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актриса
Александра
Черкасова
- Актриса
Анна
Халилулина
- Актёр
Сергей
Шнырев
- Актёр
Давид
Сократян
- Актёр
Владимир
Сарапульцев
- Актёр
Антон
Кузнецов
- Актриса
Люся
Чеботина
- Актриса
Александра
Немчинова
- Актриса
Дарья
Акмалова
- Актриса
Екатерина
Новокрещенова
- Актёр
Валентин
Анциферов
- Актёр
Константин
Мирошников
- АКАктёр
Анатолий
Кормановский
- СМАктёр
Сергей
Медведев
- АГАктриса
Адель
Гудаускас
- Актёр
Алексей
Золотовицкий
- Актриса
Дана
Абызова
- АСАктёр
Андрей
Смирённов
- АМАктёр
Азамат
Маркленов
- ЮШСценарист
Юлия
Шалимова
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Дмитрий
Лунев
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Наталья
Голодова
- ДКХудожник
Данила
Коликов
- ГРМонтажёр
Глеб
Росс
- АЗОператор
Алексей
Зайков
- АСОператор
Андрей
Соломонов