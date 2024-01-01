Подростки в космосе 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

Сюжет

В 2054 году продолжительность жизни на Земле снизилась так сильно, что восемнадцатилетний парень уже задумывается о скорой смерти. Кирилл живет в «Шанхае» — так называется район бедных и обреченных умереть до тридцати. Чтобы восстановить экологию, нужно отправить экспедиции на астероид Психея. 12 лучших студентов космического колледжа были отобраны для миссии, но сперва их ждет еще несколько испытаний — только шестеро смогут отправиться в Космос. К удивлению подростков, на космодроме вдруг появляется Кирилл, кот�орый становится тринадцатым претендентом на полет в экспедицию.



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