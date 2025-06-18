WinkСериалыПлохая дочь1-й сезон1-я серия
Плохая дочь (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.22017, Плохая дочь. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама12+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Сезоны и серии
О сериале
В жизни Сашеньки, студентки медицинского института, всё идёт по плану: она окончит институт, выйдет замуж за своего парня Андрея, устроится на хорошую работу. Но всё меняется, когда движимая благородным порывом она едет в деревню, чтобы помочь родственникам, оказавшимся в тяжёлой ситуации. После смерти Сашиной тётки трое детей остались сиротами на руках у больной бабушки. В деревне Сашу ждут непростые испытания, но именно здесь она встретит настоящую любовь.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Кананович
- Актриса
Дана
Абызова
- ВДАктёр
Вячеслав
Дробинков
- НКАктриса
Наталия
Курдюбова
- ЕБАктёр
Егор
Баринов
- Актёр
Вячеслав
Чепурченко
- ЮПАктриса
Юлия
Подозерова
- ЖХАктриса
Женя
Хомжукова
- МКАктриса
Марина
Карабанова
- ЕКАктриса
Елизавета
Кочеткова
- ЮКСценарист
Юлия
Климок
- ЮСПродюсер
Юрий
Столяров
- ТЯПродюсер
Татьяна
Яковенко
- ЛШПродюсер
Любовь
Шутова
- АСМонтажёр
Анатоль
Соловей
- ААОператор
Алексей
Арсентьев