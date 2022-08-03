Алиби-надежда, алиби-любовь (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Надя многое хотела высказать загулявшему мужу, но не знала, решится ли. Главное ведь, что непьющий и весь из себя положительный. А что изменяет, это и простить можно. Поэтому она была готова лишь припугнуть благоверного скалкой, но вместо него в квартиру ввалился незнакомый мужик — нетрезвый и весь из себя отрицательный. Получив по голове скалкой, он упокоился до утра, после чего был выпровожен. Надя и не думала, что когда-нибудь увидит ночного гостя вновь, но очень скоро он явился... вместе с милицией, в качестве подозреваемого в убийстве. Единственной надеждой Александра было алиби, которое могла предоставить ему Надежда... А ее надеждой может стать выбор, который придется сделать между «образцовым» мужем и подозрительным незнакомым типом с вредными привычками...
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Алешечкин
- МГАктриса
Мария
Глазкова
- Актёр
Никита
Зверев
- ЕБАктёр
Егор
Баринов
- Актриса
Анна
Горшкова
- РХАктёр
Роман
Хардиков
- ДБАктриса
Дарья
Белоусова
- ЛКАктриса
Любовь
Кондрашова
- ТГАктриса
Татьяна
Городецкая
- ЕГАктриса
Елена
Глебова
- АБАктриса
Александра
Боговая
- ВКСценарист
Вера
Колочкова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ЕМПродюсер
Елена
Марковская
- МБПродюсер
Максим
Белицкий
- ВКОператор
Виталий
Коневцов
- АИКомпозитор
Антон
Ильин