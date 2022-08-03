Алиби-надежда, алиби-любовь (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Надя многое хотела высказать загулявшему мужу, но не знала, решится ли. Главное ведь, что непьющий и весь из себя положительный. А что изменяет, это и простить можно. Поэтому она была готова лишь припугнуть благоверного скалкой, но вместо него в квартиру ввалился незнакомый мужик — нетрезвый и весь из себя отрицательный. Получив по голове скалкой, он упокоился до утра, после чего был выпровожен. Надя и не думала, что когда-нибудь увидит ночного гостя вновь, но очень скоро он явился... вместе с милицией, в качестве подозреваемого в убийстве. Единственной надеждой Александра было алиби, которое могла предоставить ему Надежда... А ее надеждой может стать выбор, который придется сделать между «образцовым» мужем и подозрительным незнакомым типом с вредными привычками...

