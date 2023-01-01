Музыка времени (Сериал 2024 год) смотреть онлайн

Сюжет

Новый молодежный сериал, который рассказывает о дружбе, мечтах и, конечно, музыке. История о группе начинающих музыкантов от режиссера Кирилла Седухина. Смотрите сериал «Музыка времени» в онлайн-кинотеатре Wink.



Сюжет расскажет про молодых ребят, увлеченных музыкой. Они живут в разных странах, и, несмотря на разделяющее их расстояние, создают онлайн-группу «Музыка Времени». Герои стремятся к своей заветной мечте: встретиться лично и сыграть на крупном фестивале в Москве. Для этого каждому придется преодолеть собственные труднос�ти — от страха выступлений до боли от предательства.



Вдохновляющая история о том, что творчество может объединять людей, а сила дружбы поможет справиться с любыми преградами. Смотреть «Музыка времени» можно на Wink в отличном качестве.



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