Музыка времени (Сериал 2024 год) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 12+27 мин
Музыка времени
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+28 мин
Музыка времени
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+28 мин
Музыка времени
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+27 мин
Музыка времени
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+28 мин
Музыка времени
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+28 мин
Музыка времени
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+26 мин
Музыка времени
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+28 мин
Музыка времени
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+26 мин
Музыка времени
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+26 мин
Музыка времени
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+28 мин
Музыка времени
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 12+28 мин
Музыка времени
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Новый молодежный сериал, который рассказывает о дружбе, мечтах и, конечно, музыке. История о группе начинающих музыкантов от режиссера Кирилла Седухина. Смотрите сериал «Музыка времени» в онлайн-кинотеатре Wink.
Сюжет расскажет про молодых ребят, увлеченных музыкой. Они живут в разных странах, и, несмотря на разделяющее их расстояние, создают онлайн-группу «Музыка Времени». Герои стремятся к своей заветной мечте: встретиться лично и сыграть на крупном фестивале в Москве. Для этого каждому придется преодолеть собственные труднос�ти — от страха выступлений до боли от предательства.
Вдохновляющая история о том, что творчество может объединять людей, а сила дружбы поможет справиться с любыми преградами. Смотреть «Музыка времени» можно на Wink в отличном качестве.
Все сезоны сериала Музыка времени смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- КСРежиссёр
Кирилл
Седухин
- МАктриса
МАЙВЛ
- ФОАктёр
Феодор
Овчинников
- ВААктёр
Вадим
Адаменко
- ГШАктёр
Георгий
Шиханов
- Актриса
Екатерина
Гусева
- АСАктёр
Александр
Скляр
- ОЛАктриса
Ольга
Ломоносова
- АСАктёр
Антон
Сёмкин
- Актриса
Виктория
Полторак
- НСАктёр
Николай
Сердцев
- ЕБАктёр
Егор
Баринов
- МЛАктёр
Максим
Линников
- АОАктёр
Артем
Орлов
- Актриса
Маргарита
Дьяченкова
- КНАктриса
Коля
Ноекёльн
- ОДАктриса
Оксана
Дорохина
- АБАктриса
Александра
Бурьянова
- АКСценарист
Алиса
Курганская
- КПСценарист
Кирилл
Парадис
- КССценарист
Кирилл
Седухин
- ДМСценарист
Денис
Майданов
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- ДМПродюсер
Денис
Майданов
- ЕБХудожник
Евгений
Бюрчиев
- ИЕХудожник
Илья
Евдокимов
- МКомпозитор
МАЙВЛ
- ДМКомпозитор
Денис
Майда�нов
- АСКомпозитор
Александр
Скляр