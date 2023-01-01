Музыка времени 1 сезон (Сериал 2024 год) смотреть

Сюжет

Можно ли справиться со своими страхами ради заветной мечты? Новый проект Кирилла Седухина о музыке и музыкантах, которых объединяет любовь к творчеству. Смотрите в онлайн-кинотеатре Wink воодушевляющий сериал «Музыка времени».



Первый сезон познакомит зрителей с начинающими музыкантами: Василисой, Артуром, Азаматом, Костей и Маркусом. Они живут в разных странах, но расстояние не мешает им добиваться своих целей. Ребята создают онлайн-группу, мечтают встретиться и сыграть на крупном фестивале в Москве. Вот только Василиса боится �публичных выступлений. Главные герои столкнутся с личными трудностями: кто-то будет бороться с внутренними страхами, кто-то переживет разочарования и предательства.



Удастся ли ребятам исполнить мечту, преодолеть расстояния и, главное, сохранить дружбу? Смотрите сериал «Музыка времени», 1 сезон, на Wink, чтобы узнать.



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