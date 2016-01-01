Следы на воде (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Художественная реконструкция реальных событий, рассказывающих о борьбе белорусской милиции с бандитизмом в первые послевоенные годы. 1946 год. Фронтовик-разведчик, старший лейтенант Смолич прибывает в городок Поречье на усиление местной милиции: в западных районах Беларуси банды терроризир�уют население. Особенно лютуют бандиты таинственного Фрейшюца, бывшего пособника фашистов. Смолич и начальник уголовного розыска Крикунов должны обезвредить неуловимого врага. Однако план милицейской операции внезапно оказывается под угрозой из–за утечки информации. Выясняется, что в отделении милиции есть предатель...



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