Следы на воде
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Следы на воде (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

8.32016, Следы на воде
Исторические96 мин18+

Сюжет

Художественная реконструкция реальных событий, рассказывающих о борьбе белорусской милиции с бандитизмом в первые послевоенные годы. 1946 год. Фронтовик-разведчик, старший лейтенант Смолич прибывает в городок Поречье на усиление местной милиции: в западных районах Беларуси банды терроризируют население. Особенно лютуют бандиты таинственного Фрейшюца, бывшего пособника фашистов. Смолич и начальник уголовного розыска Крикунов должны обезвредить неуловимого врага. Однако план милицейской операции внезапно оказывается под угрозой из–за утечки информации. Выясняется, что в отделении милиции есть предатель...

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Информация

Страна
Беларусь
Качество
Full HD
Жанры
Исторические

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Следы на воде»

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