Следы на воде (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
8.32016, Следы на воде
Исторические96 мин18+
Сюжет
Художественная реконструкция реальных событий, рассказывающих о борьбе белорусской милиции с бандитизмом в первые послевоенные годы. 1946 год. Фронтовик-разведчик, старший лейтенант Смолич прибывает в городок Поречье на усиление местной милиции: в западных районах Беларуси банды терроризир�уют население. Особенно лютуют бандиты таинственного Фрейшюца, бывшего пособника фашистов. Смолич и начальник уголовного розыска Крикунов должны обезвредить неуловимого врага. Однако план милицейской операции внезапно оказывается под угрозой из–за утечки информации. Выясняется, что в отделении милиции есть предатель...
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Информация
СтранаБеларусь
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- ААРежиссёр
Александр
Анисимов
- АКАктёр
Артем
Курень
- ПЮАктёр
Пётр
Юрченков
- ВПАктриса
Вероника
Пляшкевич
- ТЧАктриса
Татьяна
Чердынцева
- СЮАктёр
Сергей
Юревич
- ГПАктёр
Георгий
Петренко
- АТАктёр
Анатолий
Терпицкий
- ИДАктёр
Игорь
Денисов
- ИСАктёр
Игорь
Сигов
- ЕНАктёр
Евгений
Никитин
- НИСценарист
Николай
Ильинский
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- АГСценарист
Андрей
Голубев
- ДРОператор
Дмитрий
Рудь
- ВККомпозитор
Виктор
Копытько