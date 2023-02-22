Поверь, все будет хорошо (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
Ирина – состоявшийся врач-гинеколог, Женя – юная девушка-провинциалка. Однажды их судьбы пересекаются и завязываются тугим узлом.
Женя, несмотря на протесты отца, уехала в большой город вместе с любимым парнем. Вскоре все случилось, как и предсказывал отец: Женя забеременела, а «жених и был таков». Боясь возвращения домой «с животом», девушка решается на аборт и попадает к Ирине.
Ирина, видя, что пациентка находится на большом сроке, отговаривает девушку от совершения ошибки. В качестве выхода из ситуации Ирина предлагает Жене в течение беременности пожить у неё, а впоследствии оставить малыша ей, Ирине. На это у Ирины есть особая причина – когда-то в молодости парень настоял на аборте, и теперь она одна: без мужа и детей. Ирина надеется таким способом исправить «ошибку молодости».
- МБРежиссёр
Максим
Бриус
- АААктриса
Алиса
Авчинник
- ЮНАктёр
Юрий
Николаенко
- ВЛАктриса
Валентина
Лосовская
- ЕНАктёр
Евгений
Никитин
- ИСАктёр
Игорь
Сигов
- ЕБАктриса
Елена
Борисова
- ГЧАктриса
Галина
Чернобаева
- ЕГАктриса
Евгения
Гирзекорн
- ДМАктёр
Дмитрий
Мухин
- ТФАктриса
Татьяна
Фартукова
- ЕРСценарист
Елена
Рыбакова
- ЭУСценарист
Эдина
Умерова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- АМХудожница
Алеся
Максимович
- ВММонтажёр
Варвара
Матросова
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков