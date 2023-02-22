Поверь, все будет хорошо (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Ирина – состоявшийся врач-гинеколог, Женя – юная девушка-провинциалка. Однажды их судьбы пересекаются и завязываются тугим узлом.



Женя, несмотря на протесты отца, уехала в большой город вместе с любимым парнем. Вскоре все случилось, как и предсказывал отец: Женя забеременела, а «жених и был таков». Боясь возвращения домой «с животом», девушка решается на аборт и попадает к Ирине.



Ирина, видя, что пациентка находится на большом сроке, отговаривает девушку от совершения ошибки. В качестве выхода из ситуации Ирина предлагает Жене в течение беременности пожить у неё, а впоследствии оставить малыша ей, Ирине. На это у Ирины есть особая причина – когда-то в молодости парень настоял на аборте, и теперь она одна: без мужа и детей. Ирина надеется таким способом исправить «ошибку молодости».

