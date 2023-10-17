Днепровский рубеж (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
Впервые основой для фильма стала героическая оборона Могилева, так называемый Днепровский рубеж – реальное историческое событие. В самом начале Великой Отечественной войны, когда войска немецко-фашистских захватчиков стремительно продвигались по территории Советского союза, город Могилев, Днепр, Буйницкое поле надолго задержали вражеский натиск… Как говорят многие историки, там – истоки нашей победы! Война обрывает множество жизней, судьбы героев переплетаются неожиданными встречами и трагическими расставаниями… Комдив, понимающий всю обреченность ситуации, в которую попали защитники Днепровского рубежа, прикладывает все усилия, чтобы сдержать наступление. Отчаянно влюблена в него медсестра Зоя Синцова, а любовь и война – разве они совместимы?
СтранаБеларусь
ЖанрВоенный, Исторический, Мелодрама
КачествоFull HD
Время131 мин / 02:11
- ДСРежиссёр
Денис
Скворцов
- ИСАктёр
Игорь
Сигов
- ККАктриса
Ксения
Князева
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актриса
Анна
Горшкова
- Актёр
Николай
Козак
- ВМАктёр
Виктор
Молчан
- СВАктёр
Сергей
Власов
- АЕАктёр
Александр
Ефремов
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- МЕАктёр
Михаил
Есьман
- АДСценарист
Алексей
Дударев
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Попков
- ВБОператор
Виктор
Бондарович
- ВГКомпозитор
Валерий
Головко