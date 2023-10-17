Днепровский рубеж (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Впервые основой для фильма стала героическая оборона Могилева, так называемый Днепровский рубеж – реальное историческое событие. В самом начале Великой Отечественной войны, когда войска немецко-фашистских захватчиков стремительно продвигались по территории Советского союза, город Могилев, Днепр, Буйницкое поле надолго задержали вражеский натиск… Как говорят многие историки, там – истоки нашей победы! Война обрывает множество жизней, судьбы героев переплетаются неожиданными встречами и трагическими расставаниями… Комдив, понимающий всю обреченность ситуации, в которую попали защитники Днепровского рубежа, прикладывает все усилия, чтобы сдержать наступление. Отчаянно влюблена в него медсестра Зоя Синцова, а любовь и война – разве они совместимы?

