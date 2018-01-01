Wink
Фильмы
Днепровский рубеж
Актёры и съёмочная группа фильма «Днепровский рубеж»

Актёры и съёмочная группа фильма «Днепровский рубеж»

Режиссёры

Денис Скворцов

Денис Скворцов

Режиссёр

Актёры

Игорь Сигов

Игорь Сигов

Актёркомдив
Ксения Князева

Ксения Князева

АктрисаЗоя Синцова
Анатолий Кот

Анатолий Кот

АктёрЖигунов
Анна Горшкова

Анна Горшкова

АктрисаАнна
Николай Козак

Николай Козак

АктёрПауль Шмидт
Виктор Молчан

Виктор Молчан

АктёрШадрин
Сергей Власов

Сергей Власов

АктёрКиселев
Александр Ефремов

Александр Ефремов

Актёр
Святослав Астрамович

Святослав Астрамович

АктёрТуманян
Михаил Есьман

Михаил Есьман

Актёрпереводчик

Сценаристы

Алексей Дударев

Алексей Дударев

Сценарист

Актёры дубляжа

Андрей Попков

Андрей Попков

Актёр дубляжа

Операторы

Виктор Бондарович

Виктор Бондарович

Оператор

Композиторы

Валерий Головко

Валерий Головко

Композитор