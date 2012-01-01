Одинокий остров (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Частная жизнь людей в большом городе таит в себе множество загадок. Профессор-литературовед не может найти общего языка со своим сыном, машинистом тепловоза. Непросто складываются отношения молодой учительницы и старшеклассника – сына эстонского таксиста и стюардессы-белоруски. Двое друзей, бывших сослуживцев-моряков, влюблены в одну и ту же женщину, и все трое не в силах разорвать многолетний любовный треугольник. Маленькая балерина, прикованная к инвалидной коляске, мучает мать, считая ее виновницей своего несчастья… Героям нелегко распутать тонкие нити сложных отношений, и помочь им может только искреннее желание понять и простить самих себя, а также тех, кто находится рядом.
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Рейтинг
- ПСРежиссёр
Пеэтер
Симм
- ЛУАктёр
Лембит
Ульфсак
- ЮУАктёр
Юхан
Ульфсак
- ЛКАктриса
Ленна
Куурма
- ИСАктёр
Игорь
Сигов
- СЗАктриса
Светлана
Зеленковская
- БПАктёр
Борис
Полунин
- ВААктриса
Валерия
Арланова
- АКАктриса
Агнета
Каминская
- ВПАктриса
Вероника
Пляшкевич
- ВЖАктёр
Влад
Журавлев
- ПССценарист
Пеэтер
Симм
- ЭЛПродюсер
Эрика
Лаансалу
- ВПОператор
Вадим
Потеев