Одинокий остров (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Частная жизнь людей в большом городе таит в себе множество загадок. Профессор-литературовед не может найти общего языка со своим сыном, машинистом тепловоза. Непросто складываются отношения молодой учительницы и старшеклассника – сына эстонского таксиста и стюардессы-белоруски. Двое друзей, бывших сослуживцев-моряков, влюблены в одну и ту же женщину, и все трое не в силах разорвать многолетний любовный треугольник. Маленькая балерина, прикованная к инвалидной коляске, мучает мать, считая ее виновницей своего несчастья… Героям нелегко распутать тонкие нити сложных отношений, и помочь им может только искреннее желание понять и простить самих себя, а также тех, кто находится рядом.



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