Биография

Борис Полунин – актер. Родился в 1962 году. В школе занимался в драмкружке. Учился в тверском филиале Щепкинского училища. В середине 90-х ушел из театра: работа перестала кормить. Долгое время жил в Турции. Вернулся в профессию в 2000-х. Считает себя театральным актером, но работает преимущественно в кино. Первая кинематографическая роль Полунина – охранник в комедийном сериале 2004 года «Полный вперед!». Амплуа артиста – брутальный мужчина, человек в форме, суровый нарушитель покоя. По признанию самого актера, его персонажи порой чересчур безжалостны, жестоки и мало того, что убивают ближних всеми прописанными в сценарии способами, так еще и воруют детей. «В жизни, – говорит актер в интервью, – я абсолютно другой человек». По признанию дам из окружения артиста, более поэтичного и тонко чувствующего мужчину встретить невозможно... Режиссерами характерный типаж артиста эксплуатируется без оглядки на предпочтения исполнителя. Череда громил, сыгранных Полуниным в фильмах последних 16 лет, бесконечна. Самому актеру запомнилась идеальная организация съемок у Н. Михалкова в «Утомленных солнцем» и работа с реальными суворовцами в сериале «Кадетство».