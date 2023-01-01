Связанное счастье (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сюжет

Преподавательница вязания сталкивается с предательством возлюбленного и пытается восстановить справедливость в компании неравнодушного соседа. Мелодрама «Связанное счастье» — сериал о рукоделии и неожиданных чувствах.



Вера преподает вязание в Доме культуры, и поддерживает ее в этом начинании галантный сосед Михаил. Однажды на встрече одноклассников Вера вновь сталкивается с Лео, с которым не виделась уже много лет, и неожиданное сближение вновь пробуждает между ними старые чувства. Лео потрясает мастерство Веры, и он забирает ее изделия в столицу, чтобы продемонстрировать знакомым дизайнерам. Однако Лео преследует корыстные цели и выдает одежду Веры за труды своей невесты.



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