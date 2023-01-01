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Михаил Соловьев
Михаил Соловьев

Михаил Соловьев

Карьера
Актёр, Сценарист
Дата рождения
12 мая 1976 г. (48 лет)

Биография

Российский актер Михаил Валерьевич Соловьев родился 12 мая 1976 года. Помимо съемок в сериалах и кино играл в Новосибирском театре, театрах «П.Э.Т.», «На Литейном» и «Балтийский дом». Решение получить актерскую специальность пришло к будущему артисту не сразу, и лишь к 35 годам он заканчивает обучение в СПбГАТИ. Благодаря своим способностям и безграничной харизме ему легко даются роли в совершенно разных жанрах: криминал, детектив, мелодрама, драма, комедия. За 24 года работы в театре и кино ему удалось привлечь к себе не только внимание зрителя, но и режиссеров. Он довольно востребован в киноиндустрии, смело перевоплощается в разных героев, и его участие в проектах никогда не остается незамеченным. Всего с 1996 по 2019 год на экраны вышло более 90 фильмов с Соловьевым. Дебютом Михаила Соловьева в кино стала роль Ивана-царевича в фильме «Зимний праздник» в 1996 году. В 1999 году он получил эпизодическую роль в сериале «Улицы разбитых фонарей — 2». Снимался в таких сериалах, как «Чёрный ворон», «Агентство НЛС», «Дневник убийцы», «Агентство “Золотая пуля”», и многих других.

Фильмография

Актёр

Сценарист