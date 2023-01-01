Домработница
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Домработница

Домработница (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно

9.12015, Домработница 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В результате развода с мужем-бизнесменом домохозяйка Ольга остаeтся ни с чем. Она вынуждена вернуться в родной город и устроиться домработницей в элитный коттеджный посeлок. Ей удаeтся разгадать причину собственного внезапного развода и разоблачить интригу, в результате которой муж оказался под следствием. Перед Ольгой встаeт выбор: спасти бывшего супруга от разорения и тюрьмы или отомстить за предательство...

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