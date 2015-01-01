Домработница. Серия 1
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Домработница
1-й сезон
1-я серия

Домработница (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.12015, Домработница. Серия 1
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В результате развода с мужем-бизнесменом домохозяйка Ольга остаeтся ни с чем. Она вынуждена вернуться в родной город и устроиться домработницей в элитный коттеджный посeлок. Ей удаeтся разгадать причину собственного внезапного развода и разоблачить интригу, в результате которой муж оказался под следствием. Перед Ольгой встаeт выбор: спасти бывшего супруга от разорения и тюрьмы или отомстить за предательство...

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Домработница»