Домработница (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В результате развода с мужем-бизнесменом домохозяйка Ольга остаeтся ни с чем. Она вынуждена вернуться в родной город и устроиться домработницей в элитный коттеджный посeлок. Ей удаeтся разгадать причину собственного внезапного развода и разоблачить интригу, в результате которой муж оказался под следствием. Перед Ольгой встаeт выбор: спасти бывшего супруга от разорения и тюрьмы или отомстить за предательство...



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