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Домработница (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.12015, Домработница. Серия 1
Мелодрамы12+
Сезоны и серии
Сюжет
В результате развода с мужем-бизнесменом домохозяйка Ольга остаeтся ни с чем. Она вынуждена вернуться в родной город и устроиться домработницей в элитный коттеджный посeлок. Ей удаeтся разгадать причину собственного внезапного развода и разоблачить интригу, в результате которой муж оказался под следствием. Перед Ольгой встаeт выбор: спасти бывшего супруга от разорения и тюрьмы или отомстить за предательство...
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- ЮРРежиссёр
Юсуп
Разыков
- Актриса
Анна
Казючиц
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- АФАктриса
Анастасия
Филиппова
- МКАктёр
Максим
Кречетов
- ЕДАктриса
Елена
Дубровская
- ВВАктёр
Валерий
Воротынский
- ИРАктёр
Иван
Рыжиков
- КДАктёр
Кирилл
Дыцевич
- ЛМАктриса
Лариса
Маршалова
- АЛАктриса
Ангелина
Ландышко
- МПСценарист
Марина
Покровская
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- ВСХудожник
Владлен
Семченков
- ЮМОператор
Юрий
Михайлишин
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко