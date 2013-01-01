Под знаком луны (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Под знаком луны. Серия 2
Драма, Мелодрама

Главная героиня внезапно узнает, что росла в приемной семье. Настоящие родители 18 лет назад продали ее, как ненужную вещь. Обуреваемая ненавистью, она жаждет найти их, но когда находит, ситуация меняется. Ненависть сменяется жалостью, а вместе с тем — желанием помочь. Однако против этого восстают приемные родители, которые считают, что дочь всем на свете обязана только им. Выход из такой сложной ситуации найти нелегко.

