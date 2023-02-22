Под знаком луны. Сезон 1
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Под знаком луны
1-й сезон

Под знаком луны (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

8.92008, Под знаком луны. Сезон 1 2 серии
Драма, Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Главная героиня внезапно узнает, что росла в приемной семье. Настоящие родители 18 лет назад продали ее, как ненужную вещь. Обуреваемая ненавистью, она жаждет найти их, но когда находит, ситуация меняется. Ненависть сменяется жалостью, а вместе с тем — желанием помочь. Однако против этого восстают приемные родители, которые считают, что дочь всем на свете обязана только им. Выход из такой сложной ситуации найти нелегко.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

5.4 КиноПоиск