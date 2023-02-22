WinkСериалыПод знаком луны1-й сезон
Под знаком луны (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн
8.92008, Под знаком луны. Сезон 1 2 серии
Драма, Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Главная героиня внезапно узнает, что росла в приемной семье. Настоящие родители 18 лет назад продали ее, как ненужную вещь. Обуреваемая ненавистью, она жаждет найти их, но когда находит, ситуация меняется. Ненависть сменяется жалостью, а вместе с тем — желанием помочь. Однако против этого восстают приемные родители, которые считают, что дочь всем на свете обязана только им. Выход из такой сложной ситуации найти нелегко.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
- ПСРежиссёр
Петр
Степин
- Актриса
Евгения
Нохрина
- КДАктёр
Кирилл
Дыцевич
- ОГАктёр
Олег
Гарбуз
- ВЛАктриса
Валентина
Лосовская
- СКАктриса
Светлана
Кожемякина
- АААктриса
Алиса
Авчинник
- АСАктёр
Андрей
Сенькин
- АПАктриса
Алеся
Пуховая
- МКАктёр
Михаил
Каминский
- АГАктёр
Анатолий
Голуб
- МПСценарист
Марина
Покровская
- АХХудожник
Александр
Холодцов
- ЮМОператор
Юрий
Михайлишин
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко