Щит Отечества (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Действие фильма разворачивается в Беларуси в наши дни. Главный герой Алексей Стрижев – молодой лейтенант, сын летчика, погибшего при учениях, приглашен на работу в НИИ обороны Республики Беларусь. Секретными исследованиями, являющимися частью программы «Щит Отечества», заинтересован бизне�смен Дик Оуэн, занимающийся военно-промышленным шпионажем… Пути Алексея и Оуэна не раз пересекутся…



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