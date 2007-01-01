Щит Отечества
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Щит Отечества (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

8.22007, Щит Отечества
Драмы, Военные80 мин16+

Сюжет

Действие фильма разворачивается в Беларуси в наши дни. Главный герой Алексей Стрижев – молодой лейтенант, сын летчика, погибшего при учениях, приглашен на работу в НИИ обороны Республики Беларусь. Секретными исследованиями, являющимися частью программы «Щит Отечества», заинтересован бизнесмен Дик Оуэн, занимающийся военно-промышленным шпионажем… Пути Алексея и Оуэна не раз пересекутся…

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Информация

Страна
Беларусь
Качество
SD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

4.7 КиноПоиск