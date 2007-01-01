Щит Отечества (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
8.22007, Щит Отечества
Драмы, Военные80 мин16+
Сюжет
Действие фильма разворачивается в Беларуси в наши дни. Главный герой Алексей Стрижев – молодой лейтенант, сын летчика, погибшего при учениях, приглашен на работу в НИИ обороны Республики Беларусь. Секретными исследованиями, являющимися частью программы «Щит Отечества», заинтересован бизне�смен Дик Оуэн, занимающийся военно-промышленным шпионажем… Пути Алексея и Оуэна не раз пересекутся…
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Рейтинг
4.7 КиноПоиск
- ДСРежиссёр
Денис
Скворцов
- АСАктёр
Алексей
Сенчило
- Актёр
Анатолий
Кот
- ВПАктриса
Вероника
Пляшкевич
- ТКАктриса
Татьяна
Калих
- ДПАктёр
Дмитрий
Пустильник
- СКАктриса
Светлана
Кожемякина
- ВСАктёр
Вячеслав
Солодилов
- ОААктриса
Ольга
Андрейчикова
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- ВБАктёр
Владимир
Байрачный
- ВБОператор
Виктор
Бондарович
- ЕШКомпозитор
Евгений
Ширяев