Куда уходят дожди (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Нина – состоявшаяся и успешная женщина. Она привыкла всем руководить в этой жизни – мужем, сыном и бизнесом. И вдруг сын Саша без спроса женится на неизвестной девушке Жене и приводит ее жить в родительский дом. Нина не одобряется выбор сына. Внезапно все в жизни Нины начинает рушиться. Все начинается с проблем в бизнесе, из-за неприязни к Жене осложняются отношения с мужем и сыном. В итоге, образцовая семья Нины оказывается на грани распада. Но Нина уверена, что на самом деле Женя не так проста, как кажется, от нее не стоит ждать добра…



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