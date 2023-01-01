Куда уходят дожди (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно
9.02016, Куда уходят дожди 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Нина – состоявшаяся и успешная женщина. Она привыкла всем руководить в этой жизни – мужем, сыном и бизнесом. И вдруг сын Саша без спроса женится на неизвестной девушке Жене и приводит ее жить в родительский дом. Нина не одобряется выбор сына. Внезапно все в жизни Нины начинает рушиться. Все начинается с проблем в бизнесе, из-за неприязни к Жене осложняются отношения с мужем и сыном. В итоге, образцовая семья Нины оказывается на грани распада. Но Нина уверена, что на самом деле Женя не так проста, как кажется, от нее не стоит ждать добра…
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Информация
СтранаБеларусь, Россия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Алексей
Карелин
- ТКАктриса
Татьяна
Колганова
- ОФАктриса
Олеся
Фаттахова
- ОГАктёр
Олег
Гарбуз
- АСАктёр
Андрей
Сенькин
- СКАктриса
Светлана
Кожемякина
- КНАктёр
Кирилл
Новицкий
- ВМАктриса
Валерия
Мельник
- ИПАктёр
Иван
Павлов
- АБАктриса
Анна
Богдан
- АПАктёр
Александр
Павлов
- ЯРСценарист
Яна
Романенко
- ОКСценарист
Ольга
Кулагина
- ВЛСценарист
Валерий
Любимов
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ЕСПродюсер
Екатерина
Сарычева
- МШХудожник
Максим
Шатунов
- АШМонтажёр
Алексей
Шаламов
- ИСМонтажёр
Игорь
Симаков
- АЗМонтажёр
Александр
Зотов
- ВЗОператор
Виктор
Зубарев
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко