Биография

Татьяна Колганова – российская актриса, получила определенную симпатию зрителей после участия в некоторых нашумевших сериалах. Родилась девочка в семье моряка, мать трудилась в торговле. У Татьяны есть старшая сестра. Таня с детства мечтала быть актрисой, поэтому посещала театральную студию при Доме офицеров. Училась девочка хорошо и окончила среднее учебное заведение с серебряной медалью. Однако с поступлением у нее не сложилось, она приболела, чем усугубила еще больше свое положение, поскольку педагогам не нравился говор девушки. Татьяна не стала отчаиваться и поступила на другую специальность – «режиссура драмы». Но желание стать актрисой у нее оставалось всегда. Поэтому она поступила на актерское отделение в Санкт-Петербурге и оказалась в творческой мастерской Петрова. После этого она поступила служить в театр, через год получила приглашение в Чехию – работать на радио и телевидении. Дебют в кино актрисы Татьяны Колгановой в роли трех персонажей состоялся в фильме «Дни ненастья» еще в студенческие годы. Работая в Чехии, она также снялась в одной картине, исполнив роль анархистки. После этого ее коллекция пополнилась другими картинами: «Сестры», «Развод и девичья фамилия», «Черный ворон» – фильм, в котором игра актрисы не прошла незамеченной. Но настоящий успех пришел к ней в 2017 году, когда на экранах появился сериал «Черная кровь», поскольку фильм позиционирует себя как семейная сага, в которой красной линией проходит такое понятие, как любовь. Ее муж – актер Вадим Сквирский. Они не распространяются о личной жизни, даже в Инстаграм их страничка не прошла верификацию.