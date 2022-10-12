Вечное новое (фильм, 2022) смотреть онлайн

7.32022, Вечное новое
Криминал, Триллер88 мин18+
О фильме
Криминальный триллер о священнике, оказавшемся перед моральной дилеммой, с Кириллом Запорожским из «Подольских курсантов» в главной роли. Дмитрий рос в советские годы, среди его родных были и верующие, и атеисты. Он долго думал, какой путь ему выбрать, но все-таки в восемнадцать лет решил поступать в духовную семинарию. Став священником, Дмитрий убедился, что служить Господу и помогать страждущим, вселяя надежду, его призвание. Однако сам он не понимает, на что надеяться, когда в его жизнь возвращаются недоброжелатели из прошлого. Дмитрию предстоит сделать едва ли не главный выбор в его судьбе, и в этом ему поможет вера.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb
- АЛРежиссёр
Андрей
Лескин
- КЗАктёр
Кирилл
Запорожский
- ККАктёр
Константин
Конюхов
- ТКАктриса
Татьяна
Колганова
- ВКАктёр
Виталий
Кудрявцев
- НОАктриса
Наталья
Онищенко
- АААктёр
Александр
Абрамович
- НААктриса
Надежда
Анципович
- РЧАктёр
Руслан
Чернецкий
- Актёр
Макар
Запорожский
- ГВАктёр
Глеб
Воротынский
- АВСценарист
Андрей
Васильев
- АВПродюсер
Андрей
Васильев
- АВПродюсер
Алексей
Вареник
- ДСХудожница
Диана
Слинко-Сигова
- МКМонтажёр
Михаил
Климов
- НПОператор
Никита
Пинигин