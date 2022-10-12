Вечное новое (фильм, 2022) смотреть онлайн

Вечное новое
Вечное новое
2022, Вечное новое
Криминал, Триллер88 мин18+
Криминальный триллер о священнике, оказавшемся перед моральной дилеммой, с Кириллом Запорожским из «Подольских курсантов» в главной роли. Дмитрий рос в советские годы, среди его родных были и верующие, и атеисты. Он долго думал, какой путь ему выбрать, но все-таки в восемнадцать лет решил поступать в духовную семинарию. Став священником, Дмитрий убедился, что служить Господу и помогать страждущим, вселяя надежду, его призвание. Однако сам он не понимает, на что надеяться, когда в его жизнь возвращаются недоброжелатели из прошлого. Дмитрию предстоит сделать едва ли не главный выбор в его судьбе, и в этом ему поможет вера.

Страна
Беларусь
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вечное новое»