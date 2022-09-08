Семь верст до небес (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
8.32011, Семь верст до небес
Драма99 мин18+
О фильме
В один из предновогодних вечеров Алексей делает предложение руки и сердца обаятельной и милой Кате. Девушка на седьмом небе от счастья. Она давно ждала этого. Но у их светлого будущего есть одно серьезное препятствие - любящая мама.
Мама Кати Зоя Андреевна - женщина характера непростого - воспринимает это предложение как посягательство на ее частную собственность и легко находит способ расстроить отношения влюбленных. Но ее план дает сбой…
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
- ЮПРежиссёр
Юрий
Павлов
- ТКАктриса
Татьяна
Колганова
- ЭКАктёр
Эвклид
Кюрдзидис
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- ЕШАктриса
Елена
Шилова
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актриса
Нина
Антонова
- ОААктриса
Ольга
Атанасова
- ЯСАктриса
Янина
Соколова
- КНАктриса
Ксения
Николаева
- АМАктёр
Артём
Музыченко
- АГСценарист
Александр
Горшанов
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ВЛПродюсер
Виктор
Лищинский
- ЮШОператор
Юрий
Шайгарданов
- ТСКомпозитор
Татьяна
Сирош
- ВРКомпозитор
Вадим
Рыжков