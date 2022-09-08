Семь верст до небес (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

В один из предновогодних вечеров Алексей делает предложение руки и сердца обаятельной и милой Кате. Девушка на седьмом небе от счастья. Она давно ждала этого. Но у их светлого будущего есть одно серьезное препятствие - любящая мама.



Мама Кати Зоя Андреевна - женщина характера непростого - воспринимает это предложение как посягательство на ее частную собственность и легко находит способ расстроить отношения влюбленных. Но ее план дает сбой…

