Семь верст до небес
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Семь верст до небес

Семь верст до небес (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.32011, Семь верст до небес
Драма99 мин18+

О фильме

В один из предновогодних вечеров Алексей делает предложение руки и сердца обаятельной и милой Кате. Девушка на седьмом небе от счастья. Она давно ждала этого. Но у их светлого будущего есть одно серьезное препятствие - любящая мама.

Мама Кати Зоя Андреевна - женщина характера непростого - воспринимает это предложение как посягательство на ее частную собственность и легко находит способ расстроить отношения влюбленных. Но ее план дает сбой…

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Семь верст до небес»