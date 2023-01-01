Биография

Ксения Николаева – украинская и советская актриса кино и театра. Родилась в городе Киеве 6 сентября 1959 года. Имеет почетные звания Заслуженной артистки Украины и Народной артистки Украины. Выросла будущая актриса в творческой семье, ее родители также были связаны с театром. В школьные годы часто бывала за кулисами театральных постановок, занималась музыкой. Окончив школу, вопреки желанию родителей стала студенткой КНУТКиТ имени Карпенко-Карого, куда была зачислена с первой попытки. Выпустившись из вуза в 1979 году, устроилась в труппу Киевского академического русского драмтеатра имени Леси Украински, на сцене которого и были сыграны первые профессиональные роли Ксении Николаевой. Актриса замужем, у супругов есть дочь. На экране дебютировала вскоре после окончания университета, исполнив небольшую роль в советской картине «Цветы луговые». После появилась в эпизодических ролях еще в нескольких проектах, однако успеха Николаевой они не принесли. После распада СССР долгое время работала исключительно в театре и не снималась, вернулась в кино уже в двухтысячные годы. Современный зритель знает Ксению Николаеву по сериалам «Проводница», «Благие намерения», «День солнца». На данный момент продолжает активно сниматься, параллельно сотрудничает с киевскими театрами.