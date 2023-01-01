Генеральская сноха (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.12013, Генеральская сноха 1 сезон
Мелодрамы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Ира Колчина, выпускница медицинского института, выходит замуж и становится генеральской снохой в доме, где всем правит Изольда Генриховна. Генеральша сразу же даст понять Ирине, в какую семью она попала, ее сын будет стараться угодить всем, а Ира будет вести себя так, как велят ей ум и сердце. Она мелкие обиды просто не замечает…
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