Генеральская сноха (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ира Колчина, выпускница медицинского института, выходит замуж и становится генеральской снохой в доме, где всем правит Изольда Генриховна. Генеральша сразу же даст понять Ирине, в какую семью она попала, ее сын будет стараться угодить всем, а Ира будет вести себя так, как велят ей ум и сердце. Она мелкие обиды просто не замечает…



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