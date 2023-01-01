Генеральская сноха (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

У Иры Колчиной все складывается как нельзя лучше. Подружки не зря завидуют ей: сам профессор Федоров предложил вчерашней студентке работу в собственной клинике. К тому же скоро Ирина станет генеральской снохой, будет жить в почете и достатке. Но не все сбылось, как мечталось. Главной в семье считается Изольда Генриховна, генеральша. Она искренне считает, что Ирина не должна забывать о том, в какую семью ее «взяли», быть благодарной и вести себя соответственно… Кто же победит в неравной схватке - невестка или свекровь?



Сериал Генеральская сноха 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.