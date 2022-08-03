Куда уходят дожди (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Нина – состоявшаяся и успешная женщина. Она привыкла всем руководить в этой жизни – мужем, сыном и бизнесом. И вдруг сын Саша без спроса женится на неизвестной девушке Жене и приводит ее жить в родительский дом. Нина не одобряется выбор сына. Внезапно все в жизни Нины начинает рушиться. Все начинается с проблем в бизнесе, из-за неприязни к Жене осложняются отношения с мужем и сыном. В итоге, образцовая семья Нины оказывается на грани распада. Но Нина уверена, что на самом деле Женя не так проста, как кажется, от нее не стоит ждать добра…

