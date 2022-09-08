О фильме
Стася Рокотова молода, привлекательна, учится в аспирантуре и собирается замуж. Но несмотря на все это, она чувствует себя очень одинокой. С женихом Игорем на первый взгляд все складывается нормально, но Стасю не покидает ощущение, что он ее не слышит или не хочет слышать. Мать вспоминает о своей младшей дочери, только когда ей что-то нужно. А со старшей сестрой Ликой, занимающейся живописью, они близки никогда не были...
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ГЯРежиссёр
Глеб
Якубовский
- ОИАктриса
Ольга
Иванова
- Актёр
Алексей
Демидов
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- МДАктриса
Марина
Денисова
- ЕШАктриса
Елизавета
Шукова
- ИНАктриса
Ирина
Нарбекова
- ВКАктриса
Вера
Кавалерова
- ДГАктёр
Дмитрий
Гурбанович
- ОТАктёр
Олег
Ткачёв
- СКАктриса
Светлана
Кожемякина
- ДБСценарист
Дария
Булатникова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- АМОператор
Алексей
Макеев
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко