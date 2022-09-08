Шепот
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Шепот

Шепот (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.72015, Шепот
Мелодрама95 мин18+

О фильме

Стася Рокотова молода, привлекательна, учится в аспирантуре и собирается замуж. Но несмотря на все это, она чувствует себя очень одинокой. С женихом Игорем на первый взгляд все складывается нормально, но Стасю не покидает ощущение, что он ее не слышит или не хочет слышать. Мать вспоминает о своей младшей дочери, только когда ей что-то нужно. А со старшей сестрой Ликой, занимающейся живописью, они близки никогда не были...

Страна
Беларусь, Россия
Жанр
Мелодрама
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шепот»