Стася Рокотова молода, привлекательна, учится в аспирантуре и собирается замуж. Но несмотря на все это, она чувствует себя очень одинокой. С женихом Игорем на первый взгляд все складывается нормально, но Стасю не покидает ощущение, что он ее не слышит или не хочет слышать. Мать вспоминает о своей младшей дочери, только когда ей что-то нужно. А со старшей сестрой Ликой, занимающейся живописью, они близки никогда не были...

