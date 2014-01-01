Любовь и Роман
Wink
Фильмы
Любовь и Роман

Любовь и Роман (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

9.22014, Любовь и Роман
Мелодрамы88 мин12+

Сюжет

Выпускница медучилища Люба собирается замуж за Ивана, первого парня на селе. Но неожиданно в городе она знакомится с офицером Романом. Это любовь с первого взгляда. Молодые люди понимают, что они родственные души, но Люба прямо говорит, что скоро выходит замуж и даже приглашает Романа на свадьбу. Тем временем до Ивана доходят слухи, что Люба крутит шашни с заезжим офицером. Иван в бешенстве, он хочет изнасиловать Любу накануне свадьбы, но тут появляется Роман и увозит ее...

Любовь и Роман смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск