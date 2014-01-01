Любовь и Роман (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
9.22014, Любовь и Роман
Мелодрамы88 мин12+
Сюжет
Выпускница медучилища Люба собирается замуж за Ивана, первого парня на селе. Но неожиданно в городе она знакомится с офицером Романом. Это любовь с первого взгляда. Молодые люди понимают, что они родственные души, но Люба прямо говорит, что скоро выходит замуж и даже приглашает Романа на свадь�бу. Тем временем до Ивана доходят слухи, что Люба крутит шашни с заезжим офицером. Иван в бешенстве, он хочет изнасиловать Любу накануне свадьбы, но тут появляется Роман и увозит ее...
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- ЕСРежиссёр
Евгений
Соколов
- АЗАктриса
Анна
Здор
- АКАктёр
Александр
Константинов
- ОСАктриса
Ольга
Сухарева
- Актёр
Алексей
Демидов
- ВДАктёр
Владимир
Демидов
- ЛЖАктриса
Любовь
Жукова
- ОМАктриса
Ольга
Моровова
- НВАктриса
Наталья
Вихрян
- АПАктриса
Анна
Проскурина
- Актриса
Софья
Озерова
- МЕМонтажёр
Михаил
Егоров
- ММОператор
Максим
Миханюк
- АИКомпозитор
Антон
Ильин