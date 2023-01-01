Биография

Софья Озерова — российская актриса. Родилась 10 октября 1995 года в Москве. Софья окончила театрально-музыкальную школу по классу фортепиано и вокала. Она и сейчас не забывает о первой «профессии» и пишет музыку. Еще во время учебы девушка участвовала в джаз-оркестре, параллельно работала фотомоделью. Стать актрисой было ее мечтой, но по конкурсу во МХАТ она не прошла. Поступила на актерский факультет РАТИ-ГИТИС, на котором не доучилась, отдав предпочтение карьере в кино. На экране Софья Озерова дебютировала, когда ей было 12 лет. Она снялась в комедийном сериале «Дом кувырком». Но по-настоящему известной стала после участия в популярном сериале «Молодежка». На ее счету также работы в «Молодой гвардии», «Что и требовалось доказать», главные роли в «Моя мама против» и «Хит». Далее она снималась в лентах «Чужой дед», «Спроси Марту», «Джульбарс», «Русский рейд» и других.