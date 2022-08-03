Моя мама против (сериал, 2014) смотреть онлайн
9.12014, Моя мама против 1 сезон
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
Валентина, моложавая и привлекательная женщина, работает преподавателем в престижном вузе. Еe дочери Оле только 16, но она уже студентка. Мать и дочь живут душа в душу, хоть совсем не похожи по характеру. Но однажды в их мирную жизнь приходит разлад, который вскоре превращается в настоящую вражду. Виной всему молодой аспирант Павел. Валентина влюбляется в парня, и его романтические разговоры о первой любви воспринимает на свой счeт. Однако его возлюбленной оказывается вовсе не Валентина, а ее дочь Ольга.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- АСРежиссёр
Андрей
Селиванов
- Актриса
Софья
Озерова
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- Актриса
Елена
Корикова
- Актёр
Дмитрий
Ратомский
- ОМАктёр
Олег
Морозов
- АБАктёр
Александр
Басов
- СМАктёр
Сергей
Макаров
- АТАктёр
Антон
Торопов
- ЕБАктриса
Елена
Блинникова
- КНАктёр
Константин
Новиков
- АКСценарист
Анастасия
Касумова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ИКМонтажёр
Илья
Корнилов
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин
- МИКомпозитор
Максим
Иваненко