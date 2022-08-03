Моя мама против (сериал, 2014) смотреть онлайн

Валентина, моложавая и привлекательная женщина, работает преподавателем в престижном вузе. Еe дочери Оле только 16, но она уже студентка. Мать и дочь живут душа в душу, хоть совсем не похожи по характеру. Но однажды в их мирную жизнь приходит разлад, который вскоре превращается в настоящую вражду. Виной всему молодой аспирант Павел. Валентина влюбляется в парня, и его романтические разговоры о первой любви воспринимает на свой счeт. Однако его возлюбленной оказывается вовсе не Валентина, а ее дочь Ольга.

