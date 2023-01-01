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Моя мама против
1-й сезон

Моя мама против (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.12014, Моя мама против. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Валентина, моложавая и привлекательная женщина, работает преподавателем в престижном вузе. Еe дочери Оле только 16, но она уже студентка. Мать и дочь живут душа в душу, хоть совсем не похожи по характеру. Но однажды в их мирную жизнь приходит разлад, который вскоре превращается в настоящую вражду. Виной всему молодой аспирант Павел. Валентина влюбляется в парня, и его романтические разговоры о первой любви воспринимает на свой счeт. Однако его возлюбленной оказывается вовсе не Валентина, а ее дочь Ольга.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Моя мама против»