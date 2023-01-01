Биография

Елена Корикова — актриса и телеведущая. Обладательница приза за лучшую женскую роль на фестивале «Киношок» и главной премии кинофестиваля «Золотой Витязь». Родилась в Тобольске 12 апреля 1972 года. Мечты о сцене у будущей артистки появились в школе, и Елена начала заниматься в театральной студии. После получения аттестата увидела объявление в газете о наборе артистов в театр, успешно прошла отбор и попала в труппу. Чуть позже артистка поступила во ВГИК. Ее наставником стал Сергей Соловьев. На первом курсе стартовали Елена Корикова снялась в сказке «Ха-би-ассы». Затем актриса сыграла в картине «Я обещала, я уйду» под руководством режиссера Валерия Ахадова. Артистка снималась в фильмах «Чемпион», «Год в Тоскане». Широкую популярность она получила благодаря выходу на экраны картины «Бедная Настя». Корикова также вела телевизионные проекты «Две звезды», «Форт Боярд» и другие телепроекты.