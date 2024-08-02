Му-му (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Алчный взгляд жаждущей плотской любви стареющей хозяйки останавливается на новом дворнике Герасиме. И не беда, что он глухой и немой, может быть, это даже и к лучшему - не будет болтать лишнего. Но Герасим и не помышляет о любовной интриге со своей госпожой. Он сходу влюбляется в юную очаровательную дворовую девушку Танечку и просит у хозяйки разрешения взять её в жены.
Барыня же выдаёт Танюшу замуж за известного пропойцу Капитона и отсылает в дальнюю деревню. Убитый горем Герасим находит утешение в спасённой им маленькой дворняжке, которую он назвал «Му-Му». Но барыня теперь ревнует уже к собачке и требует, чтобы псину Герасим утопил. Тот подчиняется...
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Юрий
Грымов
- Актриса
Ирина
Апексимова
- Актёр
Александр
Балуев
- Актриса
Елена
Корикова
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актриса
Людмила
Максакова
- ГНАктёр
Геннадий
Назаров
- Актёр
Владимир
Стеклов
- КСАктриса
Ксения
Соломяная
- Актёр
Сергей
Рубеко
- Актриса
Елена
Захарова
- Актёр
Андрей
Мартынов
- ДШАктёр
Дмитрий
Шевченко
- Сценарист
Юрий
Грымов
- ИТСценарист
Иван
Тургенев
- ТЕСценарист
Татьяна
Егорова
- Продюсер
Юрий
Грымов
- АОХудожник
Александр
Осипов
- ЮКОператор
Юрий
Клименко
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич