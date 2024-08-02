Му-му (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно

Алчный взгляд жаждущей плотской любви стареющей хозяйки останавливается на новом дворнике Герасиме. И не беда, что он глухой и немой, может быть, это даже и к лучшему - не будет болтать лишнего. Но Герасим и не помышляет о любовной интриге со своей госпожой. Он сходу влюбляется в юную очаровательную дворовую девушку Танечку и просит у хозяйки разрешения взять её в жены.



Барыня же выдаёт Танюшу замуж за известного пропойцу Капитона и отсылает в дальнюю деревню. Убитый горем Герасим находит утешение в спасённой им маленькой дворняжке, которую он назвал «Му-Му». Но барыня теперь ревнует уже к собачке и требует, чтобы псину Герасим утопил. Тот подчиняется...

