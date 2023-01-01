Биография

Сергей Рубеко — актер театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации. Родился в Брянске 9 августа 1955 года. После окончания школы поступил в Брянский машиностроительный институт, но во время учебы присоединился к театральному кружку и решил сменить профессию. Переехал в Москву и поступил в Государственный институт театрального искусства в мастерскую Гончарова. Больше 30 лет служил в Московском академическом театре имени Маяковского, где сыграл в постановках «Жизнь Клима Самгина», «Дети Ванюшина», «Жертва века», «Любовь студента». Сотрудничал с театром «Миллениум». Впервые на большом экране Сергей Рубеко засветился еще в 1976 году, сыграв в короткометражке «Возвращение». Сегодня фильмография артиста насчитывает более 80 ролей. Его также можно увидеть в фильмах «Время собирать камни», «Жизнь одна», «Домовой» и в сериалах «Брильянты для Джульетты», «Бригада», «Ликвидация», «Молодежка», «Дылды».