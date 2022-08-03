Дамское танго
Дамское танго

Фильм Дамское танго (1983)

9.11983, Дамское танго
Драма, Мелодрама83 мин12+

О фильме

После того как сын женился, Валентина почувствовала себя никому не нужной. Она уехала к родным в деревню, где встретила и полюбила сезонного рабочего Федора. Но кончилась пора отпусков, и к Федору приехала жена с дочерью…

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb