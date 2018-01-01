Биография

Светлана Селезнева – актриса театра и кино, родилась 30 июля 1965 года. Фильмография насчитывает более 20 полнометражных кинокартин и сериалов. Широкую известность актрисе принесли роли в фильме «Репетитор», сериале «Белые одежды» и др. В детские годы будущая актриса занималась танцами, посещала театральную студию. В 1990 году стала выпускницей ЛГИТМиКа. Служила сначала в театре комедии в северной столице, а затем во МХАТе. Первым фильмом Светланы Селезневой стала мелодрама «Дамское танго» (1983). В 1987 году на экраны вышла мелодрама режиссера Л. Нечаева репетитор. Актриса сыграла в кинокартине главную роль. Одна из главных ролей Светлане Селезневой досталась еще в одном фильме прославившего ее режиссера, детском мюзикле «Не покидай…». Партнерами на съемочной площадке стали В. Невинный, Л. Федосеева-Шукшина, В. Владимирова. В 1992 году актриса была задействована в многосерийной ленте «Белые одежды». После перерыва в кинематографической карьере Светлана Селезнева участвовала в съемках рейтинговых сериалов, «Личные обстоятельства», «Я выбираю тебя», «Проект «Анна Николаевна» и др. Актриса дважды была замужем, у нее родились двое детей, дочь пошла по стопам матери и стала актрисой.