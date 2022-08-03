Быстрее собственной тени (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

Пeтр Королeв учится на инженера-проектировщика. Но его сердце принадлежит не учeбе, а спорту. Бегом он начал заниматься ещe школьником. С того времени он много тренировался и даже заслужил звание мастера спорта. И вот сбылась его главная мечта – Петра отправляют на международные соревнования. Как вдруг, во время решающего забега, когда, казалось бы, уже ничто не способно помешать его безоговорочной победе, юноша останавливается, чтобы подать руку упавшему сопернику. К чему это приведет?

